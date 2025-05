Fête du CPNG Assemblée Générale – Comité pour nos Gosses Chateauvert Valence, 24 mai 2025 16:00, Valence.

Début : 2025-05-24 16:00:00

fin : 2025-05-24 21:00:00

2025-05-24

Le CPNG vous invite à partager un moment convivial, festif et ouvert à toutes et tous !

Comité pour nos Gosses Chateauvert 4 rue Auguste Giraud

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 00 25 contact@cpng-valence.fr

English :

The CPNG invites you to share a convivial, festive moment open to all!

German :

CPNG lädt Sie zu einem geselligen, festlichen und für alle offenen Moment ein!

Italiano :

Il CPNG vi invita a condividere un momento di convivialità e di festa aperto a tutti!

Espanol :

¡El CPNG le invita a compartir un momento convivial y festivo abierto a todos!

