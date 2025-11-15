Fête du crabe Voh Escale Nord Sortie Nord de Voh Voh

Fête du crabe Voh Escale Nord

Plongez au cœur de Voh et savourez la Fête du Crabe ! Dégustations, marché local, concours culinaire et découvertes touristiques vous attendent pour une journée riche en saveurs et traditions, le 15 novembre de 8h à 16h au marché communal de Voh.

English :

Dive into the heart of Voh and enjoy the Fête du Crabe! Tastings, a local market, culinary competitions and tourist attractions await you for a day rich in flavors and traditions, on November 15 from 8am to 4pm at the Voh communal market.

German :

Tauchen Sie ein in das Herz von Voh und genießen Sie das Krabbenfest! Verkostungen, ein lokaler Markt, ein kulinarischer Wettbewerb und touristische Entdeckungen erwarten Sie für einen Tag voller Geschmack und Traditionen am 15. November von 8 bis 16 Uhr auf dem kommunalen Markt in Voh.

Italiano :

Tuffatevi nel cuore di Voh e godetevi la Festa del Granchio! Degustazioni, mercato locale, gare culinarie e attrazioni turistiche vi aspettano per una giornata ricca di sapori e tradizioni, il 15 novembre dalle 8 alle 16 presso il mercato locale di Voh.

Espanol :

¡Sumérjase en el corazón de Voh y disfrute del Festival del Cangrejo! Degustaciones, mercado local, concursos culinarios y atracciones turísticas le esperan en una jornada rica en sabores y tradiciones, el 15 de noviembre de 8:00 a 16:00 en el mercado local de Voh.

