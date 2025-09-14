Fête du Craquelin Plumaudan

Fête du Craquelin Plumaudan dimanche 14 septembre 2025.

Fête du Craquelin

Dans le bourg Plumaudan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 13:00:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Balade de véhicules anciens, inscriptions au tél. 06 44 27 54 94

Randonnée VTT et pédestre

Fête populaire avec animation musicale

Restauration repas craquelins, galettes saucisses, frites et crêpes .

Dans le bourg Plumaudan 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 76 63 23

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête du Craquelin Plumaudan a été mis à jour le 2025-08-26 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme