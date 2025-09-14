Fête du Craquelin Plumaudan
Fête du Craquelin Plumaudan dimanche 14 septembre 2025.
Fête du Craquelin
Dans le bourg Plumaudan Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-14 13:00:00
fin : 2025-09-14 19:00:00
2025-09-14
Balade de véhicules anciens, inscriptions au tél. 06 44 27 54 94
Randonnée VTT et pédestre
Fête populaire avec animation musicale
Restauration repas craquelins, galettes saucisses, frites et crêpes .
Dans le bourg Plumaudan 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 76 63 23
