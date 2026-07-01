Informations pratiques

Cleebourg

Fête du crémant

Impasse des Écoles Cleebourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02

Le temps d’un week-end, profitez de dégustation de crémants et de vins du vignoble, d’animations musicales et d’un bal populaire.

Dans un cadre idyllique, participez à cette fête incontournable au cœur du village viticole de Cleebourg ! Le temps d’un week-end, profitez de dégustation de crémants et de vins du vignoble, d’animations musicales et d’un bal populaire.

Le vendredi, DJ von der Alm animera la soirée d’ouverture en faisant danser jeunes et moins jeunes sur les tubes actuellement en vogue. Restauration (grillades) et buvette.

Le samedi, participez au grand bal du crémant animé par l’orchestre TOP’S tout en dégustant les fameuses tartes flambées, pizzas ou grillades.

Le dimanche, profitez d’un apéritif-concert avec le jeune ensemble Blachbläser et ensuite, le groupe Party Krainer, un groupe de musique autrichien, prendra le relais jusqu’en soirée (Volksmusik, Oberkrainer, Schläger). Restauration et buvette sur place (Bouchée à la reine, grillade, Dampfnudle, tarte flambée,… et les meilleurs vins et crémant de la Cave de Cleebourg). .

Impasse des Écoles Cleebourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 11 89 26 11 frederic.orth59@gmail.com

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English :

During the weekend, enjoy tasting of crémants and wines of the vineyard, musical animations and a popular ball.

L’événement Fête du crémant Cleebourg a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de l’Alsace Verte