Fête du Crémant et Tape-Chaudrons 2026 Châtillon-sur-Seine

Fête du Crémant et Tape-Chaudrons 2026

Esplanade du Cours l’Abbé Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 19:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Du mariage de la Fête du Crémant et du Tape-Chaudrons résulte un événement haut en couleur unique en France !

Le 21 mars 2026 marquera une nouvelle fois la Fête du Tape-Chaudrons à Châtillon-sur-Seine !

Voilà une tradition vieille de plus de 1500 ans lorsque nos ancêtres sortaient costumés dans les rues de la ville pour chasser l’hiver et fêter l’arrivée du printemps en frappant leurs chaudrons !

Une tradition folklorique qui continue d’animer la ville chaque année pour le plus grand bonheur des jeunes émerveillés et des anciens plus nostalgiques.

Depuis 26 ans, les viticulteurs du Pays Châtillonnais se rassemblent pour faire découvrir au grand public leur terroir, leur métier, leur produit !

Entre la Route des grands crus de Bourgogne et la Route du champagne, venez sillonner les 120 km de vignoble dans les 23 communes labélisée en A.O.C.

Rencontrez des producteurs passionnés et découvrez les secrets de cet élixir effervescent !

AU PROGRAMME

-9h00 à 11h00 Départ de la randonnée du patrimoine avec le Rando Club Châtillonnais

>>Réservation 06 73 84 39 06

-9h30 à 17h00 Départ de la randonnée 4X4 avec le Club Sequana 4X4

>> Réservation pour les pilotes ou les simples passagers 06 08 28 95 57

-10h00 à 19h00 Ouverture au public

-10h00 à 13h00 Village des Crémants vente et dégustation

-10h30 à 11h00 Danse folklorique ( Groupe en cours de sélection)

-11h30 à 12h00 Danse folklorique ( Groupe en cours de sélection)

-14h00 à 15h00 Concert d’ouverture

Lieu Esplanade du Cours L’Abbé

-14h30 à 16h00 Défilé et parade du Tape-Chaudrons en cœur de ville

>> Parcours Cours l’Abbé, Rue Docteur Robert, Place de la Résistance, Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Place Joffre. Retour Rue Maréchal Leclerc, Place Marmont.

– 16h00 à 16h30 Concours de Montage de Tonneau

-16h30 à 17h30 Présentation des chars au Cours L’Abbé

-17h30 à 18h00 Brûlage de Monsieur Carnaval

– 18h30 Fermeture des ventes de kit dégustation

-18h00 à 19h00 Grand concert de clôture

-19h00 Fermeture de l’événement

Programme non définitif peut être modifié à la marge

RESTAURATION SUR PLACE

-Un restaurant 100% local sous un grand chapiteau chauffé

>> Sur réservation A venir

-Les stands gourmands gaufres, crêpes, frites ,nougats, barbe à papa, saucissons , spécialités grecques, pâtes fermières….

ANIMATIONS À VIVRE EN FAMILLE

Atelier de fabrication de tonneau Gratuit

Atelier maquillage Gratuit .

Esplanade du Cours l’Abbé Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 91 13 19

English : Fête du Crémant et Tape-Chaudrons 2026

L’événement Fête du Crémant et Tape-Chaudrons 2026 Châtillon-sur-Seine a été mis à jour le 2025-12-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)