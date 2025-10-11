Fête du cuir, du parchemin et de la mode Levroux

4 Avenue des Arènes Levroux Indre

Gratuit

Dimanche 2025-10-11

2025-10-12

2025-10-11

La fête du cuir, du parchemin et de la mode se tient à Levroux entre champagne berrichonne et Boischaut Nord dans l’Indre en Berry. Aujourd’hui, Levroux est l’un des derniers centres de production de parchemin et le cuir est destiné aux maisons de haute couture du monde entier.

Un week-end unique pour découvrir ce savoir-faire qui fait la renommée de Levroux !

Plongez dans l’univers du cuir, du parchemin et de la mode à travers des démonstrations, des expositions, des ateliers, du job-dating, des défilés et des stands de créateurs.

La Fête du cuir, du parchemin et de la mode ce sont de nombreux exposants qui présentent leur savoir-faire exceptionnel et leurs produits. Ce rendez-vous annuel à ne pas manquer pour les curieux, les passionnés de belles matières, les amoureux du fait-main… et de la mode locale ! .

4 Avenue des Arènes Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 48 90 tourisme@levroux.fr

English :

The festival of leather, parchment and fashion is held in Levroux, between Champagne Berrichonne and Boischaut Nord in the Indre region of Berry. Today, Levroux is one of the last parchment production centers, and the leather is destined for haute couture houses the world over.

German :

Das Fest des Leders, des Pergaments und der Mode findet in Levroux zwischen der Champagner Berrichonne und dem Boischaut Nord im Departement Indre in der Region Berry statt. Heute ist Levroux eines der letzten Zentren für die Herstellung von Pergament und das Leder ist für Haute-Couture-Häuser auf der ganzen Welt bestimmt.

Italiano :

Il festival del cuoio, della pergamena e della moda si svolge a Levroux, tra la Champagne Berrichonne e il Boischaut Nord, nella regione dell’Indre, nel Berry. Oggi Levroux è uno degli ultimi centri di produzione di pergamena e la pelle è destinata alle case di alta moda di tutto il mondo.

Espanol :

El festival del cuero, el pergamino y la moda se celebra en Levroux, entre la Champaña Berrichonne y el Boischaut Nord, en la región bernesa de Indre. Hoy en día, Levroux es uno de los últimos centros de producción de pergamino y el cuero se destina a casas de alta costura de todo el mundo.

