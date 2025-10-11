Fête du développement durable Nazelles-Négron

Fête du développement durable Nazelles-Négron samedi 11 octobre 2025.

Rue Paul Scarron Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Samedi 2025-10-11 11:00:00

2025-10-11 17:00:00

2025-10-11

Le samedi 11 octobre 2025, 8ème édition de la fête du développement durable Commune de Nazelles-Négron sur la thématique des oiseaux.

Dès 11h, un marché des initiatives locales sera proposé pour découvrir des savoir-faire et goûter aux produits du terroir.

Il sera complété par des stands associatifs, permettant de découvrir la richesse du patrimoine naturel, des pratiques et des modes de consommation éco-responsables (NEVA, LPO, SOS Martinets, AMAP, etc)

Toute la journée, des animations gratuites seront proposées aux petits comme aux plus grands

• Animations sur les stands des associations et organismes.

• 14h conférence connaître et reconnaître les oiseaux, l’ornithologie à la portée de tous (1h Guillaume Favier)

• 15h balade commentée

• Troc plantes, bulbes, graines .

Rue Paul Scarron Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 71 71

English :

On Saturday, October 11, 2025, the 8th edition of the Commune de Nazelles-Négron’s sustainable development festival on the theme of birds.

German :

Am Samstag, den 11. Oktober 2025, findet zum achten Mal das Fest der nachhaltigen Entwicklung Gemeinde Nazelles-Négron zum Thema Vögel statt.

Italiano :

Sabato 11 ottobre 2025 si terrà l’ottava edizione del festival dello sviluppo sostenibile del Comune di Nazelles-Négron sul tema degli uccelli.

Espanol :

El sábado 11 de octubre de 2025, 8ª edición del festival de desarrollo sostenible de la Comuna de Nazelles-Négron sobre el tema de las aves.

