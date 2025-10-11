Fête du développement durable Nazelles-Négron
Fête du développement durable Nazelles-Négron samedi 11 octobre 2025.
Fête du développement durable
Rue Paul Scarron Nazelles-Négron Indre-et-Loire
Le samedi 11 octobre 2025, 8ème édition de la fête du développement durable Commune de Nazelles-Négron sur la thématique des oiseaux.
Dès 11h, un marché des initiatives locales sera proposé pour découvrir des savoir-faire et goûter aux produits du terroir.
Il sera complété par des stands associatifs, permettant de découvrir la richesse du patrimoine naturel, des pratiques et des modes de consommation éco-responsables (NEVA, LPO, SOS Martinets, AMAP, etc)
Toute la journée, des animations gratuites seront proposées aux petits comme aux plus grands
• Animations sur les stands des associations et organismes.
• 14h conférence connaître et reconnaître les oiseaux, l’ornithologie à la portée de tous (1h Guillaume Favier)
• 15h balade commentée
• Troc plantes, bulbes, graines .
Rue Paul Scarron Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 71 71
English :
On Saturday, October 11, 2025, the 8th edition of the Commune de Nazelles-Négron’s sustainable development festival on the theme of birds.
German :
Am Samstag, den 11. Oktober 2025, findet zum achten Mal das Fest der nachhaltigen Entwicklung Gemeinde Nazelles-Négron zum Thema Vögel statt.
Italiano :
Sabato 11 ottobre 2025 si terrà l’ottava edizione del festival dello sviluppo sostenibile del Comune di Nazelles-Négron sul tema degli uccelli.
Espanol :
El sábado 11 de octubre de 2025, 8ª edición del festival de desarrollo sostenible de la Comuna de Nazelles-Négron sobre el tema de las aves.
