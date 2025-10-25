Fête du Diahot édition 2025 Ouégoa
Fête du Diahot édition 2025 Ouégoa samedi 25 octobre 2025.
Fête du Diahot édition 2025
Terrain municipal Ouégoa Nouvelle-Calédonie
Début : 2025-10-25 08:00:00
fin : 2025-10-25 20:00:00
2025-10-25
Samedi 25 octobre, la Fête du Diahôt 2025 à Ouégoa vous attend ! Musique, danses, artisanat, produits locaux, jeux et rires pour tous. Une journée 100 % plaisir, traditions et convivialité à partager en famille ou entre amis !
Terrain municipal Ouégoa 98821 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 47.64.05 animatrice@mairie-ouegoa.nc
English :
On Saturday, October 25, the Diahôt 2025 Festival in Ouégoa awaits you! Music, dance, crafts, local produce, games and laughter for all. A day of 100% fun, traditions and conviviality to share with family and friends!
German :
Am Samstag, den 25. Oktober, erwartet Sie das Diahôt-Fest 2025 in Ouégoa! Musik, Tänze, Kunsthandwerk, lokale Produkte, Spiele und Lachen für alle. Ein Tag zu 100 % Spaß, Traditionen und Geselligkeit, den Sie mit der Familie oder mit Freunden teilen können!
Italiano :
Sabato 25 ottobre, il Festival Diahôt 2025 di Ouégoa vi aspetta! Musica, danza, artigianato, prodotti locali, giochi e risate per tutti. Una giornata al 100% di divertimento, tradizioni e convivialità da condividere con la famiglia e gli amici!
Espanol :
El sábado 25 de octubre le espera el Festival Diahôt 2025 de Ouégoa Música, danza, artesanía, productos locales, juegos y risas para todos. Una jornada 100% lúdica, de tradiciones y convivencia para compartir con la familia y los amigos
