Informations pratiques

Ouégoa

Fête du Diahot

Terrain municipal Ouégoa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 08:00:00

fin : 2026-07-18 20:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Venez célébrer le Diahot, le seul fleuve de Nouvelle-Calédonie, lors de la Fête du Diahot 2026 ! Rendez-vous le samedi 18 juillet à Ouégoa pour une journée de musique, artisanat, saveurs locales, animations, activités sur le fleuve et concours de pêche.

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Terrain municipal Ouégoa 98821 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 47.64.05 animatrice@mairie-ouegoa.nc

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English :

Come celebrate the Diahot, New Caledonia’s only river, at the 2026 Diahot Festival! Join us on Saturday, July 18, in Ouégua for a day of music, crafts, local flavors, entertainment, river activities, and a fishing contest.

L’événement Fête du Diahot Ouégoa a été mis à jour le 2026-07-10 par Tourisme Province Nord