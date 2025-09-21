Fête du Drapeau Le Centenaire du Bleuet de France Villemandeur
Fête du Drapeau Le Centenaire du Bleuet de France Villemandeur dimanche 21 septembre 2025.
Cérémonie et défilé, honneur au drapeau, envol de ballons tricolores, plantation de l’arbre de la mémoire. .
Rue de la Surandière Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 16 70 uncloiret45@gmail.com
English :
Fête du Drapeau: The Centenary of Bleuet de France
German :
Fahnenfest: Der 100. Jahrestag der Kornblume von Frankreich
Italiano :
Giornata della bandiera: Centenario del Bleuet de France
Espanol :
Día de la Banderita: Centenario del Bleuet de France
