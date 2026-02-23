Fête du droit Faculté de droit et science politique Rennes 3 – 10 mars Ille-et-Vilaine

Cette année, la Fête nationale du droit, organisée par la Conférence nationale des Doyens des Facultés de Droit et de Science politique, portera sur le thème : droit et plaisir(s).

**Voici les différents « temps forts » de la Fête du droit pour les étudiants de la faculté de droit et de science politique :**

– **Une conférence du Doyen Olivier Serra sur le thème » Droit et vin « ** qui se tiendra le vendredi 6 mars (12h30, Amphi II). Elle sera précédée d’un morceau musical joué par la Symphonie du droit dès 12h15.

**- Des Quizz organisés par les associations, suivis d’un concert de la Symphonie du droit** (le mardi 10 mars de 17h à 18h, Amphi II) – Les quizz sont ouverts à tous.

**- Un concours d’éloquence, ouvert à tous les étudiants de la faculté** – Le sujet sera donné le mardi 3 mars à 9 heures en salle du conseil ; le temps de préparation sera de trois heures. Le concours débutera à 13h30 (Amphi IV). Le jury sera composé de membres du personnel de la Faculté.

**La finale du concours national d’éloquence se tiendra quant à elle le vendredi 13 mars 2026 à Valenciennes**, dans les locaux de la Faculté de Droit de l’Université polytechnique des Haut-de-France.

**- Un concours photo, ouvert à tous les étudiants** – La photo, en lien avec la thématique Droit et plaisir(s).La photo lauréate sera transmise, en vue de son exposition, à la Faculté de Droit de l’Université polytechnique des Haut-de-France. Le Grand prix de la Photo de la Conférence nationale des Doyens des Facultés de Droit et de Science politique sera décerné par un Jury composé des Doyens présents à Valenciennes.

Faculté de droit et science politique 9 Rue Jean Macé, 35700 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



