« Fête du Fer » : animation de forge Dimanche 21 septembre, 14h00 Mine de Neuves-Maisons Meurthe-et-Moselle

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Sur le carreau de la mine, assistez à des animations autour de la forge, de la chaudronnerie et de la coupe de fer.

À travers des ateliers, découvrez les étapes de transformation du minerai : de la prospection minière à l’objet fini en fer.

La réduction du minerai sera réalisée dans des bas fourneaux traditionnels, suivie de démonstrations de forge et de chaudronnerie.

Une occasion unique de revivre les gestes ancestraux des artisans du métal.

Mine de Neuves-Maisons Rue du Val de Fer, 54230 Neuves-Maisons Neuves-Maisons 54230 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 95 48 17 64 https://www.minedeneuvesmaisons.org La mine de Neuves-Maisons est une mine de fer, symbole du développement du bassin de Nancy au XIXᵉ siècle. Elle est l’une des mines ayant fourni le fer de la tour Eiffel, notamment.

Elle fut exploitée de 1874 à 1968. Surnommée « la ville souterraine », elle abritait une véritable communauté de travailleurs issus de nombreux corps de métiers : mineurs, poseurs de voies ferrées, chefs de gare, électriciens, et bien d’autres encore. Le fer utilisé pour la construction de la tour Eiffel provient en grande partie de Lorraine, notamment des sites de Ludres, Messein, Neuves-Maisons, Chavigny, Houdemont et Vandœuvre. Ce lien historique fait de la mine de Neuves-Maisons une véritable référence pour les Lorrains, et un symbole fort de l’histoire de la sidérurgie et de l’exploitation de la minette dans le bassin de Nancy.

La mine fut fondée en 1874 par Victor de Lespinats, jeune ingénieur diplômé de l’école des mines de Paris, où il s’était distingué en terminant deuxième de sa promotion. Visionnaire, il est à l’origine de l’essor sidérurgique de Neuves-Maisons. Deux ans avant la création de la mine, en 1872, il avait fondé la Société métallurgique de la Haute-Moselle, pierre angulaire du développement industriel de la région. Parking gratuit sur place.

© Jean-Marc Nuel