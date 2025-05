Fête du feu de la Saint Jean – Dangu, 28 juin 2025 11:00, Dangu.

Eure

Fête du feu de la Saint Jean Rue du Fond de l’Aulnaie Dangu Eure

Début : 2025-06-28 11:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

2025-06-28

2025-06-29

Comme chaque année, le comité des fêtes de Dangu met tout en œuvre pour vous offrir un week-end festif.

Samedi 28 juin :

20h30 rendez-vous au stade pour un défilé dans les rues du village avec la participation des Volatiles et Cheerlead’Eure

21h animations musicales à l’étang avec le groupe Soi-Disant

23h spectacle pyrotechnique présenté par la société FP Artifices

23h30 embrasement de l’arbre de la Saint-Jean béni par l’abbé Morin

Dimanche 29 juin :

De 8h à 18h foire à tout à l’étang de l’Aulnaie

11h messe à l’église Saint-Jean-Baptiste

Tout au long du week-end, retrouvez la fête foraine à l’étang de l’Aulnaie.

Restauration sur place, crêpes, buvette, food-truck, gaufres et churros.

Rue du Fond de l’Aulnaie

Dangu 27720 Eure Normandie +33 6 09 55 08 40 comitefetesdangu@gmail.com

English : Fête du feu de la Saint Jean

As in previous years, the Dangu Festivities Committee is doing its utmost to offer you a festive weekend.

Saturday June 28 :

8:30pm: meet at the stadium for a parade through the village streets, with the Volatiles and Cheerlead’Eure

9pm: musical entertainment at the pond with the group Soi-Disant

11pm: pyrotechnic show presented by FP Artifices

11:30pm: setting ablaze of the Midsummer’s Day tree, blessed by Abbé Morin

Sunday June 29:

8am to 6pm: all-you-can-eat fair at the Aulnaie pond

11am: mass at Saint-Jean-Baptiste church

Throughout the weekend, enjoy the funfair at the Etang de l’Aulnaie.

On-site catering, crêpes, refreshments, food-truck, waffles and churros.

German :

Wie jedes Jahr setzt das Festkomitee von Dangu alles daran, Ihnen ein festliches Wochenende zu bieten.

Samstag, den 28. Juni :

20.30 Uhr: Treffpunkt am Stadion für einen Umzug durch die Straßen des Dorfes unter Beteiligung von Les Volatiles und Cheerlead’Eure

21 Uhr: Musikalische Unterhaltung am Teich mit der Gruppe Soi-Disant

23 Uhr: Pyrotechnische Show, präsentiert von der Firma FP Artifices

23.30 Uhr: Anzünden des von Abbé Morin gesegneten Johannisbaums

Sonntag, 29. Juni :

Von 8 bis 18 Uhr: Jahrmarkt am Étang de l’Aulnaie

11 Uhr: Gottesdienst in der Kirche Saint-Jean-Baptiste

Das ganze Wochenende über finden Sie den Jahrmarkt am Étang de l’Aulnaie.

Verpflegung vor Ort, Crêpes, Getränkestand, Foodtruck, Waffeln und Churros.

Italiano :

Come ogni anno, il Comitato per i festeggiamenti di Dangu si sta impegnando al massimo per farvi trascorrere un fine settimana di festa.

Sabato 28 giugno:

ore 20.30: ritrovo allo stadio per una sfilata per le vie del villaggio con i Volatiles e i Cheerlead’Eure

ore 21.00: intrattenimento musicale al laghetto con il gruppo Soi-Disant

ore 23.00: spettacolo pirotecnico presentato da FP Artifices

ore 23.30: accensione dell’albero di mezza estate, benedetto dall’Abbé Morin

Domenica 29 giugno:

Dalle 8.00 alle 18.00: fiera a volontà allo stagno di Aulnaie

ore 11: Messa nella chiesa di Saint-Jean-Baptiste

Per tutto il fine settimana, il parco divertimenti dell’Etang de l’Aulnaie è aperto a tutti.

Ristorazione in loco, crêpes, rinfreschi, food-truck, waffles e churros.

Espanol :

Como todos los años, la Comisión de Fiestas de Dangu hace todo lo posible para que disfrutes de un fin de semana festivo.

Sábado 28 de junio :

20.30 h: encuentro en el estadio para un desfile por las calles del pueblo con los Volatiles y Cheerlead’Eure

21.00 h: animación musical en el estanque con el grupo Soi-Disant

23.00 h: espectáculo de fuegos artificiales presentado por FP Artifices

23.30 h: quema del árbol de San Juan, bendecido por el abate Morin

Domingo 29 de junio:

De 8.00 a 18.00 h: feria en el estanque de la Aulnaie

11 h: misa en la iglesia Saint-Jean-Baptiste

Durante todo el fin de semana, feria en el estanque de la Aulnaie.

Restauración in situ, crepes, refrescos, food-truck, gofres y churros.

