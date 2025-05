Fête du feu – La Taproom Galibot – Forbach, 7 juin 2025 16:00, Forbach.

Au programme 2 concerts Snug n’roses Tribute band Guns N’Roses avec une première partie The Rock Goats (reprises Queen, Foo Fighters, Pearl Jam, Lenny Kravitz, Guns n Roses). Une déambulation de percussions du collectif Les Z’enfalmmés. 14 bières à la pression il y en aura pour tous les goûts. 3 stands de repas Panezzo, BBQ. 1 stand de glace à la bière! 3 bars (bière, cocktail, soft et vin). Et bien sûr… un feu d’artifice pour finir en beauté ! Samedi 7 juin à partir de 16h00Tout public

English :

Program: 2 Snug n’roses concerts: Tribute band Guns N’Roses with opening act The Rock Goats (covers of Queen, Foo Fighters, Pearl Jam, Lenny Kravitz, Guns n Roses). Percussion by Les Z’enfalmmés. 14 beers on draught something for everyone. 3 food stands Panezzo, BBQ. 1 beer ice cream stand! 3 bars (beer, cocktails, soft drinks and wine). And of course… fireworks to round things off! Saturday, June 7 from 4pm

German :

Programm: 2 Konzerte Snug n’roses: Tributeband Guns N’Roses mit Vorgruppe The Rock Goats (Coverversionen von Queen, Foo Fighters, Pearl Jam, Lenny Kravitz, Guns n Roses). Eine Perkussionswanderung des Kollektivs Les Z’enfalmmés. 14 Biere vom Fass es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein. 3 Essensstände Panezzo, BBQ. 1 Stand mit Biereis! 3 Bars (Bier, Cocktails, Softdrinks und Wein). Und natürlich… ein Feuerwerk zum Abschluss! Samstag, 7. Juni, ab 16.00 Uhr

Italiano :

In programma: 2 concerti di Snug n’roses: Tribute band Guns N’Roses con il gruppo di supporto The Rock Goats (cover di Queen, Foo Fighters, Pearl Jam, Lenny Kravitz, Guns n Roses). Percussioni di Les Z’enfalmmés. 14 birre alla spina, per tutti i gusti. 3 stand gastronomici Panezzo, BBQ. 1 stand di gelato alla birra! 3 bar (birra, cocktail, bibite e vino). E naturalmente… uno spettacolo pirotecnico per concludere in bellezza! Sabato 7 giugno dalle 16:00

Espanol :

En el programa: 2 conciertos Snug n’roses: banda tributo Guns N’Roses con The Rock Goats como teloneros (versiones de Queen, Foo Fighters, Pearl Jam, Lenny Kravitz, Guns n Roses). Percusión a cargo de Les Z’enfalmmés. 14 cervezas de barril para todos los gustos. 3 puestos de comida Panezzo, barbacoa. ¡1 puesto de helados de cerveza! 3 bares (cerveza, cócteles, refrescos y vino). Y por supuesto… ¡un espectáculo de fuegos artificiales como colofón final! Sábado 7 de junio a partir de las 16.00 h

