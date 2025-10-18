Fête du feu Lahonce
Fête du feu Lahonce samedi 18 octobre 2025.
Fête du feu
Lahonce Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Cet événement proposé par la SCIC PIROTEK et l’association HEGALAK EMAN a pour but de récolter des fonds afin d’emmener cette année les enfants à Barcelone.
A partir de 18h00 jonglage pour tous animé par Multiplez’arts
19h00 ZERO DARK FOG reprises rock
20h30 Cie IGNIFÈR nouveau spectacle Magnum Opus
21h00 SAMLION Concert Reggae
22h30 SUAPARTA spectacle pyrotechnique
23h00 3 Toros de Fuego et IORITZ DELAKOA (DJ) .
Dans le bourg Lahonce 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 31 55 10 contact@lahonce.fr
