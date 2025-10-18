Fête du feu Lahonce

Fête du feu Lahonce samedi 18 octobre 2025.

Fête du feu

Dans le bourg Lahonce Pyrénées-Atlantiques

Cet événement proposé par la SCIC PIROTEK et l’association HEGALAK EMAN a pour but de récolter des fonds afin d’emmener cette année les enfants à Barcelone.

A partir de 18h00 jonglage pour tous animé par Multiplez’arts

19h00 ZERO DARK FOG reprises rock

20h30 Cie IGNIFÈR nouveau spectacle Magnum Opus

21h00 SAMLION Concert Reggae

22h30 SUAPARTA spectacle pyrotechnique

23h00 3 Toros de Fuego et IORITZ DELAKOA (DJ) .

Dans le bourg Lahonce 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 31 55 10 contact@lahonce.fr

