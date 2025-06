FÊTE DU FLEUVE Agde 28 juin 2025 07:00

Hérault

FÊTE DU FLEUVE Avenue Raymond Pitet Agde Hérault

Tarif : – –

Date : 2025-06-28 à 2025-06-29

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-28

A l’occasion de la Fête du Fleuve, le Château Laurens vous propose des visites gratuites de 40 minutes pour découvrir les salons d’apparat (hors cabinet de travail, chambre et salle de bain privée).

Tournois de joutes, animations, pique-nique sont également au programme.

Fête du Fleuve à Agde les samedi 28 et dimanche 29 juin.

Au programme

> Samedi et dimanche, de 10h à 18h Château Laurens visites gratuites des salons d’apparat (hors cabinet de travail, chambre et salle de bain privée).

Visite de 40 minutes sur réservation dans la limite des places disponibles.

Billetterie en ligne sur www.chateaulaurens-agde.fr

> Samedi, de 14h à 18h Tournoi de joutes « Coupe de l’Hérault Critérium », face à la cathédrale Saint-Etienne à Agde.

Gratuit.

> Samedi, 21h30 Concert « Beethoven au fil de l’eau » avec l’Orchestre Symphonique Agapé.

Concert payant 15€>20€. Billetterie auprès des points de vente de l’Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée et sur place 1 heure avec le concert.

Belle-Isle, parc du château Laurens.

> Dimanche, de 11h à 18h Le Grand Pique-nique de Belle-Isle apportez votre repas ou restauration possible sur place.

À partir de 13h30

. animation musicale avec Sylvie Maubert Duo

. animations gratuites pour les familles, ateliers et initiation cirques et magies, concert.

> Dimanche, 16h Joutes Languedociennes. Tournoi Régional Juniors « Castaldo Sauveur et Mimi ». Défilé suivi du tournoi.

Face à la cathédrale Saint-Etienne à Agde.

Gratuit. Infos pavois Agathois au 04 67 94 61 20

Avenue Raymond Pitet

Agde 34300 Hérault Occitanie

English : FÊTE DU FLEUVE

As part of the River Festival, Château Laurens is offering free 40-minute tours of its state rooms (excluding the study, bedroom and private bathroom).

Jousting tournaments, entertainment and a picnic are also on the programme.

German : FLUSSFEST

Anlässlich des Flussfestes bietet das Château Laurens kostenlose 40-minütige Besichtigungen an, bei denen Sie die Prunkräume (ohne Arbeitszimmer, Schlafzimmer und privates Badezimmer) kennenlernen können.

Ritterturniere, Animationen und Picknicks stehen ebenfalls auf dem Programm.

Italiano :

Nell’ambito della Festa del Fiume, Château Laurens offre visite gratuite di 40 minuti alle sue stanze di rappresentanza (esclusi lo studio, la camera da letto e il bagno privato).

In programma anche tornei di giostra, intrattenimento e un picnic.

Espanol :

En el marco de la Fiesta del Río, el castillo Laurens ofrece visitas gratuitas de 40 minutos a sus salones (excepto el estudio, el dormitorio y el cuarto de baño privado).

El programa incluye también torneos de justas, animaciones y un picnic.

