Fête du Floc Labastide-d'Armagnac

mercredi 13 août 2025

Fête du Floc

Labastide-d’Armagnac Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-13

Fidèle à ses origines et à son terroir, le Floc est fêté en Gascogne dans la tradition de ce savoir-vivre simple, convivial, riche en rencontres.

L’apéritif local, subtil mariage entre 2/3 de jus de raisin et 1/3 de jeune Armagnac a obtenu son appellation d’origine contrôlée en 1990. Fidèle à ses origines et à son terroir, le Floc est fêté en Gascogne dans la tradition de ce savoir-vivre simple, convivial, riche en rencontres.

A 17h, rendez-vous à l’Office de Tourisme pour une visite guidée de la bastide (5€ | réservation fortement conseillée).

La journée se terminera par la dégustation de produits locaux avec le Marché de Producteurs de Pays. .

Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 40 31 contact@floc-de-gascogne.fr

English : Fête du Floc

Faithful to its origins and its terroir, Floc is celebrated in Gascony in the tradition of this simple, convivial savoir-vivre, rich in encounters.

German : Fête du Floc

Getreu seinen Ursprüngen und seinem Terroir wird der Floc in der Gascogne in der Tradition dieses einfachen, geselligen und an Begegnungen reichen Savoir-vivre gefeiert.

Italiano :

Fedele alle sue origini e al suo terroir, il Floc è celebrato in Guascogna nella tradizione di una vita semplice e conviviale, ricca di incontri.

Espanol : Fête du Floc

Fiel a sus orígenes y a su terruño, el Floc se celebra en Gascuña según la tradición de una vida sencilla, convivial y rica en encuentros.

