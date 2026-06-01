Fête du Foirail de Siorac Siorac-en-Périgord
Fête du Foirail de Siorac Siorac-en-Périgord dimanche 14 juin 2026.
Siorac-en-Périgord
Fête du Foirail de Siorac
Place du Foirail Siorac-en-Périgord Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:00:00
fin : 2026-06-14 23:00:00
Date(s) :
2026-06-14
5ème fête du Foirail dimanche 14 juin de 14h à 23h
Nombreux ateliers et animations (concerts, spectacles)
Buvette et restauration sur place.
Entrée à prix libre (prix conseillé de 5 à 10€)
+ d’infos https://www.sublim.design/fetedufoirail/ et 06 32 69 86 27
5ème Fête du Foirail de Siorac en Périgord
Dimanche 14 juin de 14h à 23h
Ateliers, spectacles, concerts, et animations
->14h Sieste contée par Vénitia Suli
->15h Venez chanter avec les Amis Ukulélé
->16h Défilé recyclé
->17h Spectacle de marionettes Olga la poule savante
->17h30 Cabaret d’improvisation
->18h45 Spectacle de clowns et tandem Atchoum Tandem
->19h15 et 22h DJ Dunbaar De la Salsa dura au disco brésilien en passant par le rock et hip hop.
->20h Spectacle Soul2Soul Hommage à la Soul par 9 musiciens
Ateliers de 15h à 19h: fresque, cirque, bijoux en terre, maquillage, vannerie, calligraphie, dessin, bricolage. Expos photo et peinture. Coin jeux.
Restauration, buvette et bar enfants.
Entrée à prix libre (prix conseillé de 5 à 10€)
+ d’infos https://www.sublim.design/fetedufoirail/ et 06 32 69 86 27 .
Place du Foirail Siorac-en-Périgord 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 69 86 27 leschodesfontaines@zaclys.net
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English : Fête du Foirail
5th Fête du Foirail Sunday, June 14, 2pm-11pm
Numerous workshops and events (concerts, shows)
Refreshments and snacks on site.
Admission free (recommended price 5-10?)
+ More info https://www.sublim.design/fetedufoirail/ and 06 32 69 86 27
L’événement Fête du Foirail de Siorac Siorac-en-Périgord a été mis à jour le 2026-06-09 par Périgord Noir Vallée Dordogne
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