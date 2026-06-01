Siorac-en-Périgord

Fête du Foirail de Siorac

Place du Foirail Siorac-en-Périgord Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 14:00:00

fin : 2026-06-14 23:00:00

Date(s) :

2026-06-14

5ème fête du Foirail dimanche 14 juin de 14h à 23h

Nombreux ateliers et animations (concerts, spectacles)

Buvette et restauration sur place.

Entrée à prix libre (prix conseillé de 5 à 10€)

+ d’infos https://www.sublim.design/fetedufoirail/ et 06 32 69 86 27

5ème Fête du Foirail de Siorac en Périgord

Dimanche 14 juin de 14h à 23h

Ateliers, spectacles, concerts, et animations

->14h Sieste contée par Vénitia Suli

->15h Venez chanter avec les Amis Ukulélé

->16h Défilé recyclé

->17h Spectacle de marionettes Olga la poule savante

->17h30 Cabaret d’improvisation

->18h45 Spectacle de clowns et tandem Atchoum Tandem

->19h15 et 22h DJ Dunbaar De la Salsa dura au disco brésilien en passant par le rock et hip hop.

->20h Spectacle Soul2Soul Hommage à la Soul par 9 musiciens

Ateliers de 15h à 19h: fresque, cirque, bijoux en terre, maquillage, vannerie, calligraphie, dessin, bricolage. Expos photo et peinture. Coin jeux.

Restauration, buvette et bar enfants.

Entrée à prix libre (prix conseillé de 5 à 10€)

+ d’infos https://www.sublim.design/fetedufoirail/ et 06 32 69 86 27 .

Place du Foirail Siorac-en-Périgord 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 69 86 27 leschodesfontaines@zaclys.net

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English : Fête du Foirail

5th Fête du Foirail Sunday, June 14, 2pm-11pm

Numerous workshops and events (concerts, shows)

Refreshments and snacks on site.

Admission free (recommended price 5-10?)

+ More info https://www.sublim.design/fetedufoirail/ and 06 32 69 86 27

L’événement Fête du Foirail de Siorac Siorac-en-Périgord a été mis à jour le 2026-06-09 par Périgord Noir Vallée Dordogne