Fête du folklore alsacien Cernay 26 juillet 2025 18:00

Haut-Rhin

Fête du folklore alsacien Parc des Rives de la Thur Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-26 18:00:00

fin : 2025-07-26 23:30:00

Date(s) :

2025-07-26

Spectacle de danses traditionnelles alsaciennes avec le groupe folklorique Sundgauvia, qui présente valses, polkas, mazurkas et danses spécifiques locales. Buvette, petite restauration et dégustations de vins issus du terroir local. Final ambiance années 80 avec un DJ en plein air. .

Parc des Rives de la Thur

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 43 60 23 81 christophe.meyer@me.com

English :

Traditional Alsatian dance performance by the Sundgauvia group. Refreshment bar, snacks and local wine tastings. 80s-style finale with open-air DJ.

German :

Aufführung traditioneller elsässischer Tänze mit der Gruppe Sundgauvia. Getränkeausschank, kleine Snacks und Weinproben mit Weinen aus der Region. Finale in 80er-Jahre-Atmosphäre mit einem DJ im Freien.

Italiano :

Spettacolo di danza tradizionale alsaziana del gruppo Sundgauvia. Bar, snack e degustazioni di vini locali. Finale in stile anni ’80 con DJ all’aperto.

Espanol :

Espectáculo de danza tradicional alsaciana a cargo del grupo Sundgauvia. Bar, aperitivos y degustación de vinos locales. Final al estilo de los años 80 con un DJ al aire libre.

