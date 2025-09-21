Fête du Folklore Salle Beauredon Chaudes-Aigues

Fête du Folklore Salle Beauredon Chaudes-Aigues dimanche 21 septembre 2025.

Fête du Folklore Dimanche 21 septembre, 14h00 Salle Beauredon Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Nous vous souhaitons la bienvenue pour la huitième édition de notre Fête du Folklore. Nous espérons que le programme que nous avons concocté pour vous, vous permettra de mesurer l’attachement qui est le nôtre à nos traditions, nos valeurs, notre patrimoine.

Nous accueillons cette année, avec beaucoup de plaisir, Les Pastourelles de Campan, des Hautes-Pyrénées, ainsi que nos voisins de Salers, La Sagranière.

Nous avons choisi d’inscrire cette manifestation dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, car il nous paraît évident que les musiques, les danses et les costumes traditionnels font partie intégrante de ce patrimoine.

Salle Beauredon 15110 Chaudes-Aigues Chaudes-Aigues 15110 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Nous vous souhaitons la bienvenue pour la huitième édition de notre Fête du Folklore. Nous espérons que le programme que nous avons concocté pour vous, vous permettra de mesurer l’attachement qui est…

MarieOrliac