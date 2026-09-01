Informations pratiques

Illange

Fête du fort

Illange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 12:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

– Animations diverses pour les enfants (mur d’escalade, pêche aux canards, accrobranche…)

– Animation de la LPO

– A partir de 13h visites guidées d’une partie du Fort

– Expositions de véhicules d’époque et matériel militaire par des associations de reconstitution

– Petite restauration sur place (barbecue, pâtisserie, …)Tout public

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Illange 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 24 57 mairie.illange@wanadoo.fr

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English :

– Various activities for children (climbing wall, duck fishing, tree-top adventure course, etc.)

– Activities organized by the LPO

– Starting at 1:00 p.m., guided tours of part of the fort

– Exhibits of vintage vehicles and military equipment presented by reenactment groups

– Light refreshments available on site (barbecue, pastries, etc.)

L’événement Fête du fort Illange a été mis à jour le 2026-08-13 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME