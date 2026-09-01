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AGENDA · Illange

Fête du fort Illange

dimanche 13 septembre 2026 · Illange

Fête du fort Illange

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Ville
57970 Illange
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Illange

Fête du fort

Illange Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 12:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :
2026-09-13

– Animations diverses pour les enfants (mur d’escalade, pêche aux canards, accrobranche…)
– Animation de la LPO
– A partir de 13h visites guidées d’une partie du Fort
– Expositions de véhicules d’époque et matériel militaire par des associations de reconstitution
– Petite restauration sur place (barbecue, pâtisserie, …)Tout public
0  .

Illange 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 24 57  mairie.illange@wanadoo.fr

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English :

– Various activities for children (climbing wall, duck fishing, tree-top adventure course, etc.)
– Activities organized by the LPO
– Starting at 1:00 p.m., guided tours of part of the fort
– Exhibits of vintage vehicles and military equipment presented by reenactment groups
– Light refreshments available on site (barbecue, pastries, etc.)

L’événement Fête du fort Illange a été mis à jour le 2026-08-13 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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