Fête du fort Illange
dimanche 13 septembre 2026 · Illange
Informations pratiques
Illange
Fête du fort
Illange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 12:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
– Animations diverses pour les enfants (mur d’escalade, pêche aux canards, accrobranche…)
– Animation de la LPO
– A partir de 13h visites guidées d’une partie du Fort
– Expositions de véhicules d’époque et matériel militaire par des associations de reconstitution
– Petite restauration sur place (barbecue, pâtisserie, …)Tout public
0 .
Illange 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 24 57 mairie.illange@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
– Various activities for children (climbing wall, duck fishing, tree-top adventure course, etc.)
– Activities organized by the LPO
– Starting at 1:00 p.m., guided tours of part of the fort
– Exhibits of vintage vehicles and military equipment presented by reenactment groups
– Light refreshments available on site (barbecue, pastries, etc.)
L’événement Fête du fort Illange a été mis à jour le 2026-08-13 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
À voir aussi à Illange (Moselle)
- Exposition Balade aux pays des 3 frontières Illange 12 septembre 2026
- Les dessins de Betty Illange 26 septembre 2026
- Pimpant et Sauvage Illange 10 octobre 2026
- L’echo des pinceaux Illange 7 novembre 2026
- Exposition Apparitions automnales Illange 21 novembre 2026