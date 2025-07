Fête du Foulon Rue du Foulon Monsempron-Libos

Rue du Foulon Parc du Foulon Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Profitez de la Fête du Foulon, organisée par la mairie et le Comité des Fêtes de Monsempron-Libos.

À 14 h, concours de pétanque amicale en doublette.

À 18 h, repas champêtre animé par l’orchestre ADN.

À 23 h, grand feu d’artifice.

Rue du Foulon Parc du Foulon Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 11 56

English : Fête du Foulon

Take advantage of the Foulon Festival, organized by the town hall and the Festival Committee of Monsempron-Libos.

At 2 p.m., friendly pétanque competition in pairs.

At 6 p.m., country meal hosted by the ADN orchestra.

At 11 p.m., great fireworks.

German : Fête du Foulon

Genießen Sie das Foulon-Fest, das von der Stadtverwaltung und dem Festkomitee von Monsempron-Libos organisiert wird.

Um 14 Uhr, freundschaftlicher Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack.

Um 18 Uhr, ländliches Essen mit Musik des ADN-Orchesters.

Um 23 Uhr großes Feuerwerk.

Italiano :

Godetevi la Festa del Foulon, organizzata dal municipio e dal Comitato delle Feste di Monsempron-Libos.

Alle 14.00, gara amichevole di bocce per due persone.

Alle 18, pranzo in stile rustico allietato dall’orchestra ADN.

Alle 23, grande spettacolo pirotecnico.

Espanol : Fête du Foulon

Disfrute de la Fiesta del Foulon, organizada por el Ayuntamiento y el Comité de Fiestas de Monsempron-Libos.

A las 14:00 h, competición amistosa de petanca a dos.

A las 18.00 h, comida campestre amenizada por la orquesta ADN.

A las 23.00 h, gran castillo de fuegos artificiales.

