Fête du four à pain de La Chaussée Cordemais
dimanche 20 septembre 2026 · Cordemais
Informations pratiques
Cordemais
Fête du four à pain de La Chaussée
Cordemais Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 15:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Cordemais en Permaculture organise sa première édition de la « Fête du four à pain » le dimanche 20 septembre à La Chaussée. Venez découvrir le four, rencontrer les producteurs et partager un moment convivial !
Les producteurs de l’AMAP proposeront leurs produits :
– fromage (chèvre et brebis)
– légumes de saisons
– pommes
– pains
Vous pouvez précommander votre pain cuit au four à bois sur Helloasso. .
Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 52 56 47 19 cordemais@enpermaculture.fr
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English :
L’événement Fête du four à pain de La Chaussée Cordemais a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon
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