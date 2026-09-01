Informations pratiques

Cordemais

Fête du four à pain de La Chaussée

Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Cordemais en Permaculture organise sa première édition de la « Fête du four à pain » le dimanche 20 septembre à La Chaussée. Venez découvrir le four, rencontrer les producteurs et partager un moment convivial !

Les producteurs de l’AMAP proposeront leurs produits :

– fromage (chèvre et brebis)

– légumes de saisons

– pommes

– pains

Vous pouvez précommander votre pain cuit au four à bois sur Helloasso. .

Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 52 56 47 19 cordemais@enpermaculture.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête du four à pain de La Chaussée Cordemais a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon