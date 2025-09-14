Fête du four à pain Fest Ar Forn Landeleau Landeleau
Landeleau 3 Rue de l’Aulne Landeleau Finistère
Début : 2025-09-14 14:30:00
fin : 2025-09-14
2025-09-14
L’équipe de Oaled Landelo vous invite à Fest ar forn (la fête du four à pain) ce dimanche 14 septembre à 14h30 au Presbital kozh de Landeleau.
> Fest-deiz
> Vente de pain
> Goûter: 3€
> Entrée gratuite .
