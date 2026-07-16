Fête du four à Pain, Palau de Cerdagne, Palau-de-Cerdagne

Informations pratiques

Fête du four à Pain Jeudi 13 août, 09h00 Palau de Cerdagne Pyrénées-Orientales

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-13T09:00:00+02:00 – 2026-08-13T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-13T09:00:00+02:00 – 2026-08-13T23:00:00+02:00

Venez participer à la XXVIe édition de la Festa del Pa (Fête du Pain) à Palau-de-Cerdagne.

AU PROGRAMME :

9h : Ouverture du marché,

10h : Bénédiction & vente du pain cuit au feu de bois. Marché. Tee-shirt Ben Caillous en édition limitée

13h : Repas par la boucherie Puig, sur réservation à la mairie ou par téléphone 04 68 04 53 62 . Animation musicale avec le TRIO COULEUR CAFÉ

14h30 : Fabrication du pain par les enfants (animation gratuite).

21h30 : Spectacle avec TOUFOULCAN,

Animation toute la journée avec le clown sculpteur de ballons, peluches géantes, atelier maquillage, promenade à poney, le manège en bois de Michel

Renseignements :

mairie.palau.de.cerdagne@wanadoo.fr

04 68 04 53 62

Les Marchés des Producteurs de Pays ® sont de véritables marchés où vous ne rencontrerez que des agriculteurs et leurs amis artisans.

DONNONS DU SENS À NOTRE ALIMENTATION !

Retrouvez tous les Marchés de Producteurs de Pays ® sur :

https://producteurs66.com

Palau de Cerdagne Place de la Libération, 66340 Palau-de-Cerdagne Palau-de-Cerdagne 66340 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 04 53 62 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie.palau.de.cerdagne@wanadoo.fr »}] [{« link »: « mailto:mairie.palau.de.cerdagne@wanadoo.fr »}, {« link »: « https://producteurs66.com »}]

Marché des Producteurs de Pays® mettant à l’honneur le pain !

Chambre d’agriculture Pyrénées Orientales