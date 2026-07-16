Fête du four à Pain, Palau de Cerdagne, Palau-de-Cerdagne
jeudi 13 août 2026 · Palau de Cerdagne · Palau-de-Cerdagne
Informations pratiques
Fête du four à Pain Jeudi 13 août, 09h00 Palau de Cerdagne Pyrénées-Orientales
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T09:00:00+02:00 – 2026-08-13T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-13T09:00:00+02:00 – 2026-08-13T23:00:00+02:00
Venez participer à la XXVIe édition de la Festa del Pa (Fête du Pain) à Palau-de-Cerdagne.
AU PROGRAMME :
9h : Ouverture du marché,
10h : Bénédiction & vente du pain cuit au feu de bois. Marché. Tee-shirt Ben Caillous en édition limitée
13h : Repas par la boucherie Puig, sur réservation à la mairie ou par téléphone 04 68 04 53 62 . Animation musicale avec le TRIO COULEUR CAFÉ
14h30 : Fabrication du pain par les enfants (animation gratuite).
21h30 : Spectacle avec TOUFOULCAN,
Animation toute la journée avec le clown sculpteur de ballons, peluches géantes, atelier maquillage, promenade à poney, le manège en bois de Michel
Renseignements :
mairie.palau.de.cerdagne@wanadoo.fr
04 68 04 53 62
Les Marchés des Producteurs de Pays ® sont de véritables marchés où vous ne rencontrerez que des agriculteurs et leurs amis artisans.
DONNONS DU SENS À NOTRE ALIMENTATION !
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https://producteurs66.com
Palau de Cerdagne Place de la Libération, 66340 Palau-de-Cerdagne Palau-de-Cerdagne 66340 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 04 53 62 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie.palau.de.cerdagne@wanadoo.fr »}] [{« link »: « mailto:mairie.palau.de.cerdagne@wanadoo.fr »}, {« link »: « https://producteurs66.com »}]
Marché des Producteurs de Pays® mettant à l’honneur le pain !
Chambre d’agriculture Pyrénées Orientales