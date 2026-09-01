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AGENDA · Dieue-sur-Meuse

Fête du four Dieue-sur-Meuse

dimanche 20 septembre 2026 · Dieue-sur-Meuse

Fête du four Dieue-sur-Meuse

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
55320 Dieue-sur-Meuse
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Dieue-sur-Meuse

Fête du four

Dieue-sur-Meuse Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

La fête du four approche ! Rendez-vous le 20 septembre 2026
Au programme métiers anciens, artisanat/danses, expositions, jeux d’antan…
Repas convivial sur place (réservation obligatoire 06 70 18 85 13)Tout public
0  .

Dieue-sur-Meuse 55320 Meuse Grand Est +33 6 70 18 85 13 

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English :

The Oven Festival is coming up! See you on September 20, 2026
On the program: traditional trades, crafts and dances, exhibits, old-fashioned games…
Enjoy a friendly meal on-site (reservations required: 06 70 18 85 13)

L’événement Fête du four Dieue-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-08-07 par OT VAL DE MEUSE VOIE SACREE