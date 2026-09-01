Informations pratiques

Dieue-sur-Meuse

Fête du four

Dieue-sur-Meuse Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

La fête du four approche ! Rendez-vous le 20 septembre 2026

Au programme métiers anciens, artisanat/danses, expositions, jeux d’antan…

Repas convivial sur place (réservation obligatoire 06 70 18 85 13)Tout public

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Dieue-sur-Meuse 55320 Meuse Grand Est +33 6 70 18 85 13

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English :

The Oven Festival is coming up! See you on September 20, 2026

On the program: traditional trades, crafts and dances, exhibits, old-fashioned games…

Enjoy a friendly meal on-site (reservations required: 06 70 18 85 13)

L’événement Fête du four Dieue-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-08-07 par OT VAL DE MEUSE VOIE SACREE