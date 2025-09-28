Fête du four et bourse aux vélos Aouste-sur-Sye

Fête du four et bourse aux vélos Aouste-sur-Sye dimanche 28 septembre 2025.

Fête du four et bourse aux vélos

Aouste-sur-Sye Drôme

Début : 2025-09-28 08:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Dès 8h Buvette, tartes, crêpes, vente de pains et brioches

8h à 9h15 Dépôt

9h30 à 12h30 vente

12h30 repas diots et frites maison

Ambiance musicale

Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 04 20 mairie@mairie-aouste-sur-sye.fr

English :

From 8 a.m.: refreshments, tarts, crêpes, sale of bread and brioches

8am to 9:15am: Deposit

9:30am to 12:30pm: sales

12:30 p.m.: diots and home fries meal

Musical atmosphere

German :

Ab 8 Uhr: Getränkestand, Kuchen, Crêpes, Verkauf von Brot und Brioches

8h bis 9h15 Einzahlung

9.30 bis 12.30 Uhr: Verkauf

12.30 Uhr: Essen Dots und hausgemachte Pommes frites

Musikalische Umrahmung

Italiano :

Dalle ore 8.00: bar, crostate, frittelle, pane e focacce in vendita

dalle 8.00 alle 9.15: deposito

dalle 9.30 alle 12.30: vendita

ore 12.30: pasto a base di diots e patatine fritte fatte in casa

Atmosfera musicale

Espanol :

A partir de las 8 h: Venta de refrescos, tartas, tortitas, pan y bollos

de 8.00 a 9.15 h: Depósito

de 9.30 a 12.30 h: Venta

12.30 h: Comida de diots caseros y patatas fritas

Ambiente musical

L’événement Fête du four et bourse aux vélos Aouste-sur-Sye a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme