Fête du four et bourse aux vélos Aouste-sur-Sye
Fête du four et bourse aux vélos Aouste-sur-Sye dimanche 28 septembre 2025.
Fête du four et bourse aux vélos
Aouste-sur-Sye Drôme
Début : 2025-09-28 08:00:00
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Dès 8h Buvette, tartes, crêpes, vente de pains et brioches
8h à 9h15 Dépôt
9h30 à 12h30 vente
12h30 repas diots et frites maison
Ambiance musicale
Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 04 20 mairie@mairie-aouste-sur-sye.fr
English :
From 8 a.m.: refreshments, tarts, crêpes, sale of bread and brioches
8am to 9:15am: Deposit
9:30am to 12:30pm: sales
12:30 p.m.: diots and home fries meal
Musical atmosphere
German :
Ab 8 Uhr: Getränkestand, Kuchen, Crêpes, Verkauf von Brot und Brioches
8h bis 9h15 Einzahlung
9.30 bis 12.30 Uhr: Verkauf
12.30 Uhr: Essen Dots und hausgemachte Pommes frites
Musikalische Umrahmung
Italiano :
Dalle ore 8.00: bar, crostate, frittelle, pane e focacce in vendita
dalle 8.00 alle 9.15: deposito
dalle 9.30 alle 12.30: vendita
ore 12.30: pasto a base di diots e patatine fritte fatte in casa
Atmosfera musicale
Espanol :
A partir de las 8 h: Venta de refrescos, tartas, tortitas, pan y bollos
de 8.00 a 9.15 h: Depósito
de 9.30 a 12.30 h: Venta
12.30 h: Comida de diots caseros y patatas fritas
Ambiente musical
