Fête du Four et Vide-Grenier à Malivernas Saint-Pierre-du-Champ

Fête du Four et Vide-Grenier à Malivernas Saint-Pierre-du-Champ dimanche 27 juillet 2025.

Fête du Four et Vide-Grenier à Malivernas

Malivernas Saint-Pierre-du-Champ Haute-Loire

Début : Dimanche 2025-07-27

fin : 2025-07-27

2025-07-27

Venez profiter de la fête du four de Malivernas à St-Pierre du Champ lors d’un vide grenier et d’un repas champêtre cuit dans le four banal du village.

Convivialité assurée !

Malivernas Saint-Pierre-du-Champ 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 66 39

English :

Come and enjoy the Malivernas oven festival in St-Pierre du Champ during a garage sale and a country meal cooked in the village oven.

Conviviality guaranteed!

German :

Genießen Sie das Backofenfest von Malivernas in St-Pierre du Champ mit einem Flohmarkt und einer ländlichen Mahlzeit, die im Backofen des Dorfes zubereitet wird.

Geselligkeit garantiert!

Italiano :

Venite a godervi la festa del forno di Malivernas a St-Pierre du Champ con una vendita di garage e un pasto in stile contadino cucinato nel forno comune del villaggio.

Convivialità garantita!

Espanol :

Venga a disfrutar de la fiesta del horno de Malivernas en St-Pierre du Champ con una venta de garaje y una comida campestre cocinada en el horno comunal del pueblo.

Convivencia garantizada

