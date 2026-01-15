Fête du fournil et four partagé Marnhagues-et-Latour
Fête du fournil et four partagé Marnhagues-et-Latour vendredi 23 janvier 2026.
Fête du fournil et four partagé
1 rue de l’Eglise Marnhagues-et-Latour Aveyron
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Venez partager un moment convivial !
L’équipe du fournil poursuit son petit bonhomme de chemin et vous invite à partager la chaleur du four pour cuire vos plats à 180°C et se régaler ensemble des recettes de chacun.
A partir de 19h au fournil et au château de Latour sur Sorgues. .
1 rue de l’Eglise Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie +33 6 21 14 06 32 contact@fournildelatour.fr
English :
Come and share a convivial moment!
