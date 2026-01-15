Fête du fournil et four partagé Marnhagues-et-Latour

Fête du fournil et four partagé

1 rue de l’Eglise Marnhagues-et-Latour Aveyron

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Venez partager un moment convivial !

L’équipe du fournil poursuit son petit bonhomme de chemin et vous invite à partager la chaleur du four pour cuire vos plats à 180°C et se régaler ensemble des recettes de chacun.

A partir de 19h au fournil et au château de Latour sur Sorgues. .

1 rue de l’Eglise Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie +33 6 21 14 06 32 contact@fournildelatour.fr

English :

Come and share a convivial moment!

