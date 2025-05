FÊTE DU FOYER & ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – Florac Florac Trois Rivières, 24 mai 2025 07:00, Florac Trois Rivières.

Lozère

FÊTE DU FOYER & ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Florac 20 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Le Foyer Rural La Source vous invite à un après-midi festif et convivial le samedi 24 mai 2025 à partir de 14h au 20 avenue Jean Monestier à Florac !

Au programme Découverte de nos ateliers, mini-concerts, expos, animations, buvette & petite grignote pour se régaler…

Et bien sûr, notre Assemblée Générale, pour faire le point sur l’année écoulée et imaginer ensemble la suite !

Fête du Foyer & Assemblée Générale On vous attend nombreux !

Vous avez envie de proposer des idées, de donner un coup de main ponctuellement ou régulièrement, ou de vous impliquer plus durablement ?

Nous recherchons des bénévoles actifs pour nous aider à organiser des événements, et aussi des personnes motivées pour rejoindre le Conseil d’Administration du Foyer !

Venez partager un bon moment, découvrir nos actions, et pourquoi pas… embarquer dans l’aventure avec nous !

Faire vivre notre Espace de Vie Sociale, c’est ensemble que ça se construit .

Florac 20 Avenue Jean Monestier

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie foyerruralflorac@gmail.com

English :

The Foyer Rural La Source invites you to a festive and convivial afternoon on Saturday, May 24, 2025 from 2pm at 20 avenue Jean Monestier in Florac!

On the program: discovery of our workshops, mini-concerts, exhibitions, entertainment, refreshments & a little snack to enjoy?

And, of course, our Annual General Meeting, to take stock of the past year and plan the future together!

German :

Das Foyer Rural La Source lädt Sie zu einem festlichen und geselligen Nachmittag am Samstag, den 24. Mai 2025 ab 14 Uhr in der 20 avenue Jean Monestier in Florac ein!

Auf dem Programm stehen: Entdeckung unserer Ateliers, Mini-Konzerte, Ausstellungen, Animationen, Imbiss und kleine Snacks, um sich zu verwöhnen?

Und natürlich unsere Generalversammlung, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und gemeinsam die Zukunft zu planen!

Italiano :

Il Foyer Rural La Source vi invita a un pomeriggio di festa e convivialità sabato 24 maggio 2025 a partire dalle 14:00 al 20 avenue Jean Monestier a Florac!

In programma: scoperta dei nostri laboratori, mini-concerti, esposizioni, animazioni, rinfreschi e qualche stuzzichino?

E, naturalmente, la nostra Assemblea generale annuale, per fare un bilancio dell’anno trascorso e progettare insieme il futuro!

Espanol :

El Foyer Rural La Source le invita a una tarde festiva y de convivencia el sábado 24 de mayo de 2025 a partir de las 14:00 horas en el 20 avenue Jean Monestier de Florac

En el programa: descubrimiento de nuestros talleres, miniconciertos, exposiciones, animaciones, refrescos y algo para picar..

Y, por supuesto, nuestra Asamblea General Anual, para hacer balance del año transcurrido y planificar juntos el futuro

