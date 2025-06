FETE DU FOYER RURAL DE SAINT GERMAIN DE CALBERTE – Saint-Germain-de-Calberte 27 juin 2025 18:30

Le foyer rural de Saint Germain de Calberte est en fête ! Au programme moules frites, concert et ludothèque !

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

English :

The Foyer Rural in Saint Germain de Calberte is celebrating! On the program: mussels and French fries, a concert and a games library!

German :

Das Landheim von Saint Germain de Calberte ist in Feierlaune! Auf dem Programm stehen Moules Frites, ein Konzert und eine Ludothek!

Italiano :

Il Foyer Rural di Saint Germain de Calberte è in festa! In programma: cozze e patatine, un concerto e una ludoteca!

Espanol :

El Foyer Rural de Saint Germain de Calberte está de fiesta En el programa: mejillones con patatas fritas, un concierto y una ludoteca

