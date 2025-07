Fête du fromage de chèvre à Vallières-les-Grandes Vallières-les-Grandes

Vallières-les-Grandes Loir-et-Cher

Début : Dimanche 2025-08-03

2025-08-03

Fête du Fromage de Chèvre

Fête du fromage de chèvre à Vallières-les-Grandes. C’est une tradition depuis plus de 25 ans. Le samedi loto. Dimanche dès 7h, vide-greniers, randonnée VTT, randonnée pédestre, puis repas champêtre au bord de l’eau. L’après-midi, début de nombreuses festivités animations enfants gratuites et l’incontournable concours de traite de chèvres, ouvert à tous. Chansons et repas champêtre dès sur le thème du fromage de chèvre, concert avec Tropic’sun. Puis bal populaire. .

Vallières-les-Grandes 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 25 88 67

English :

Goat Cheese Festival

German :

Fest des Ziegenkäses

Italiano :

Festival del formaggio di capra

Espanol :

Fiesta del queso de cabra

