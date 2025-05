Fête du fromage – Kirsch-lès-Sierck, 18 mai 2025 10:00, Kirsch-lès-Sierck.

Venez passer une journée gourmande et authentique à la ferme, au coeur de la campagne, où terroir et traditions se rencontrent.

Au programme marché paysan, des producteurs vous feront découvrir leurs spécialités fromages fermiers, charcuteries, miel, pain artisanal et bien plus encore !

Repas fermier dès l’après-midi savourez un authentique menu préparé avec des produits de la ferme.

Visite guidée de la ferme petits et grands pourront rencontrer les animaux et découvrir les coulisses de la vie agricole.

Traite des vaches en direct et baptême de l’air en hélicoptère pour admirer la campagne vue du ciel (activité payante)

Une sortie familiale originale, gourmande et pleine de découvertes.Tout public

1 route de Ritzing

Kirsch-lès-Sierck 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 83 78 42 fermelesgrandsvents@gmail.com

English :

Come and spend an authentic, gourmet day on a farm in the heart of the countryside, where terroir and tradition meet.

On the program: a farmers’ market, where producers will show you their specialties: farmhouse cheeses, charcuterie, honey, artisan bread and much more!

Afternoon farm lunch: enjoy an authentic menu prepared with farm produce.

Guided tour of the farm: young and old alike can meet the animals and go behind the scenes of farm life.

Live cow milking and helicopter flight to admire the countryside from the air (fee payable)

An original, gourmet family outing full of discoveries.

German :

Verbringen Sie einen authentischen Feinschmeckertag auf dem Bauernhof, mitten auf dem Land, wo Bodenständigkeit und Traditionen aufeinandertreffen.

Auf dem Programm: Bauernmarkt, Produzenten zeigen Ihnen ihre Spezialitäten: Bauernkäse, Wurstwaren, Honig, handgemachtes Brot und vieles mehr!

Bauernmahlzeit ab dem Nachmittag: Genießen Sie ein authentisches Menü, das mit Produkten vom Bauernhof zubereitet wird.

Geführte Tour durch den Bauernhof: Groß und Klein können die Tiere kennenlernen und einen Blick hinter die Kulissen des landwirtschaftlichen Lebens werfen.

Kühe werden live gemolken und bei einer Lufttaufe im Hubschrauber können Sie die Landschaft aus der Luft bewundern (kostenpflichtige Aktivität)

Ein origineller, leckerer Familienausflug voller Entdeckungen.

Italiano :

Venite a trascorrere una giornata autentica e golosa in una fattoria nel cuore della campagna, dove si incontrano prodotti locali e tradizioni.

In programma: un mercato contadino, dove i produttori vi mostreranno le loro specialità: formaggi di fattoria, salumi, miele, pane fatto in casa e molto altro!

Pranzo in fattoria nel pomeriggio: potrete gustare un menù autentico preparato con i prodotti della fattoria.

Visita guidata della fattoria: grandi e piccini potranno incontrare gli animali e scoprire il dietro le quinte della vita contadina.

Mungitura in diretta delle mucche e volo in elicottero per ammirare la campagna dal cielo (a pagamento)

Un’originale gita in famiglia, all’insegna del cibo e della scoperta.

Espanol :

Venga a pasar una auténtica jornada gastronómica en una granja en plena naturaleza, donde se dan cita los productos locales y las tradiciones.

En el programa: un mercado agrícola, donde los productores le mostrarán sus especialidades: quesos de granja, charcutería, miel, pan casero y mucho más

Almuerzo en la granja por la tarde: disfrute de un auténtico menú elaborado con productos de la granja.

Visita guiada de la granja: grandes y pequeños podrán conocer a los animales y descubrir los entresijos de la vida en la granja.

Ordeño en directo de las vacas y vuelo en helicóptero para admirar el paisaje desde el cielo (de pago)

Un original paseo en familia, lleno de comida y descubrimientos.

