Kirsch-lès-Sierck

Fête du Fromage Marché paysan

1 route de Ritzing Kirsch-lès-Sierck Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Comme tous les, La Ferme des Grands Vents vous ouvre ses portes le temps d’une journée ! Venez déguster les fromages confectionnés par Cathy et Roland, ainsi que prendre part à de multiples activités sur place!Tout public

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1 route de Ritzing Kirsch-lès-Sierck 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 83 78 42 fermelesgrandsvents@gmail.com

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English :

Like every year, La Ferme des Grands Vents opens its doors for a day! Come and taste the cheeses made by Cathy and Roland, and take part in a wide range of on-site activities!

L’événement Fête du Fromage Marché paysan Kirsch-lès-Sierck a été mis à jour le 2026-04-30 par TROIS FRONTIERES TOURISME