Informations pratiques

Neufchâtel-en-Bray

Fête du Fromage

Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

31ème édition. Neufchâtel et ses trésors gourmands.

Au programme le célèbre Neufchâtel AOP et les producteurs du terroir, ateliers et démonstrations de métiers d’antan, spectacles de rue et déambulations, concerts et animations musicales, défilés, spectacles familiaux, grand marché artisanal, mini-ferme, initiation et démonstrations de Trollball, concours et nombreuses animations tout au long de la journée…

Nous aurons le plaisir d’accueillir Gilles et Isabelle Campion, ainsi que Bruno connus pour leur participation à l’émission L’amour est dans le pré , respectivement de la saison 20 et 19. .

Neufchâtel-en-Bray 76270 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 97 53 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du Fromage

L’événement Fête du Fromage Neufchâtel-en-Bray a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Bray Eawy