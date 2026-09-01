Fête du Gabarier et Vide-grenier Castelnaud-la-Chapelle
samedi 19 septembre 2026 · Castelnaud-la-Chapelle
Informations pratiques
Castelnaud-la-Chapelle
Fête du Gabarier et Vide-grenier
Tournepique Castelnaud-la-Chapelle Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Quelles solutions durables et solidaires pour les mobilités de demain ? Telle sera la thématique développée à l’occasion de la fête du Gabarier, deuxième rencontres de l’économie circulaire.
Au programme, un vide-grenier (sur inscription préalable), la mise en valeur du réseau des acteurs départementaux de l’économie circulaire engagés dans les mobilités avec la participation d’associations, de collectivités locales et d’organismes qui présenteront plusieurs de leurs dispositifs tels que des garages solidaires, des ateliers de réparation de vélo, des service de transport de personnes en situation de handicap, etc.
Deux tables rondes seront également proposées, consacrées à l’enjeu des mobilités solidaires en milieu rural
Cette journée est gratuite. Une restauration sera proposée sur place via des foodtrucks. .
Tournepique Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 48 94 23
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English : Fête du Gabarier et Vide-grenier
L’événement Fête du Gabarier et Vide-grenier Castelnaud-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-08-31 par Dordogne-Périgord le Département
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