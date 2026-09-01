Informations pratiques

Castelnaud-la-Chapelle

Fête du Gabarier et Vide-grenier

Tournepique Castelnaud-la-Chapelle Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Quelles solutions durables et solidaires pour les mobilités de demain ? Telle sera la thématique développée à l’occasion de la fête du Gabarier, deuxième rencontres de l’économie circulaire.

Au programme, un vide-grenier (sur inscription préalable), la mise en valeur du réseau des acteurs départementaux de l’économie circulaire engagés dans les mobilités avec la participation d’associations, de collectivités locales et d’organismes qui présenteront plusieurs de leurs dispositifs tels que des garages solidaires, des ateliers de réparation de vélo, des service de transport de personnes en situation de handicap, etc.

Deux tables rondes seront également proposées, consacrées à l’enjeu des mobilités solidaires en milieu rural

Cette journée est gratuite. Une restauration sera proposée sur place via des foodtrucks. .

Tournepique Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 48 94 23

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English : Fête du Gabarier et Vide-grenier

L’événement Fête du Gabarier et Vide-grenier Castelnaud-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-08-31 par Dordogne-Périgord le Département