Fête du Gentilé de Lucquy, fête de la musique – Lucquy, 21 juin 2025 07:00, Lucquy.

Ardennes

Fête du Gentilé de Lucquy, fête de la musique Stade de Lucquy Lucquy Ardennes

Tarif : 12 – 12 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Réservation (avant le 13 juin)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Depuis six mois, les habitants de Lucquy cherchent un gentilé. Venez passer une soirée dansante avec brochettes et kermesse, animée par l’orchestre Anthracite. Le gentilé tant attendu sera dévoilé en début de soirée. Réservation obligatoire.Mairie de Lucquy 03 24 72 01 94Café des Sports 03 24 72 04 64Constance Richez 06 84 79 82 54

Stade de Lucquy

Lucquy 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 01 94 mairie.lucquy@wanadoo.fr

English :

For the past six months, the people of Lucquy have been looking for a new name. Come and enjoy an evening of dancing, kebabs and fun, with live entertainment by the Anthracite band. The long-awaited gentilé will be unveiled at the beginning of the evening. Reservations essential.Mairie de Lucquy 03 24 72 01 94Café des Sports 03 24 72 04 64Constance Richez 06 84 79 82 54

German :

Seit sechs Monaten suchen die Einwohner von Lucquy nach einem Gentil. Verbringen Sie einen Tanzabend mit Spießbraten und Kirmes, der von der Band Anthracite musikalisch umrahmt wird. Der lang ersehnte Gentilé wird am frühen Abend bekannt gegeben. Reservierung erforderlich.Mairie de Lucquy: 03 24 72 01 94Café des Sports: 03 24 72 04 64Constance Richez: 06 84 79 82 54

Italiano :

Da sei mesi gli abitanti di Lucquy sono alla ricerca di un nuovo nome. Venite a godervi una serata di balli, kebab e luna park, allietata dalla band Anthracite. Il nome tanto atteso sarà svelato all’inizio della serata. Prenotazione obbligatoria.Mairie de Lucquy: 03 24 72 01 94Café des Sports: 03 24 72 04 64Constance Richez: 06 84 79 82 54

Espanol :

Desde hace seis meses, los habitantes de Lucquy buscan un nuevo nombre. Venga a disfrutar de una noche de baile, pinchos y feria amenizada por la banda Anthracite. El nombre tan esperado se desvelará al comienzo de la velada. Imprescindible reservar.Mairie de Lucquy: 03 24 72 01 94Café des Sports: 03 24 72 04 64Constance Richez: 06 84 79 82 54

