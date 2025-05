Fête du Géoparc de Haute-Provence – Montée du Parc Saint-Benoît Digne-les-Bains, 25 mai 2025 10:00, Digne-les-Bains.

Alpes-de-Haute-Provence

Fête du Géoparc de Haute-Provence Montée du Parc Saint-Benoît BP 30156 Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-05-25 10:00:00

fin : 2025-05-25 17:00:00

2025-05-25

Le Musée Promenade vous propose une journée d’animations pour célébrer les Géoparcs. Venez partager un moment en famille ou entre amis et découvrez les savoir-faire des acteurs de notre territoire.

Montée du Parc Saint-Benoît BP 30156

Digne-les-Bains 04990 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 70 70 museepromenade@provencealpesagglo.fr

English :

The Promenade Museum invites you to a day of events to celebrate the Geoparks. Come and share a moment with family and friends, and discover the know-how of our local players.

German :

Das Musée Promenade bietet Ihnen einen Tag voller Veranstaltungen, um die Geoparks zu feiern. Kommen Sie mit der Familie oder mit Freunden und entdecken Sie das Know-how der Akteure unserer Region.

Italiano :

Il Museo della Promenade organizza una giornata di eventi per celebrare i Geoparchi. Venite a condividere un momento con la vostra famiglia o i vostri amici e scoprite il know-how delle persone coinvolte nella nostra regione.

Espanol :

El Museo del Paseo Marítimo organiza una jornada de actos para celebrar los Geoparques. Venga a compartir un momento con su familia o amigos y descubra el saber hacer de las personas implicadas en nuestra región.

L’événement Fête du Géoparc de Haute-Provence Digne-les-Bains a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains