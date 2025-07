Fête du Gerva Fraize

3ème édition de la fête du Gerva avec un programme très varié vide-grenier,kermesse, salon littéraire, tombola et spectacle nocturne.

Pour réserver un stand au vide-grenier 06 76 11 77 64 Spectacle nocturne gratuit et en plein air à 21h30.Tout public

rue du Gerva Fraize 88230 Vosges Grand Est +33 6 37 05 24 65 assocaitiondesbonsamis@gmail.com

English :

3rd edition of the Gerva festival with a varied program: garage sale, fair, literary salon, tombola and evening show.

To reserve a stall at the garage sale: 06 76 11 77 64 Free open-air evening show at 9:30pm.

German :

3. Ausgabe des Gerva-Festes mit einem sehr abwechslungsreichen Programm: Flohmarkt, Kirmes, literarischer Salon, Tombola und Nachtshow.

Um einen Stand für den Flohmarkt zu reservieren: 06 76 11 77 64 Kostenloses Nachtspektakel unter freiem Himmel um 21.30 Uhr.

Italiano :

terza edizione del festival della Gerva con un programma variegato: mercatino, fiera, salotto letterario, tombola e spettacolo serale.

Per prenotare una bancarella al mercatino: 06 76 11 77 64 Spettacolo serale gratuito alle 21.30.

Espanol :

3ª edición del festival Gerva con un programa variado: venta de garaje, feria, salón literario, tómbola y espectáculo nocturno.

Para reservar un puesto en la venta de garaje: 06 76 11 77 64 Espectáculo nocturno gratuito al aire libre a las 21.30 h.

