Fête du Golf Tombebœuf

Fête du Golf Tombebœuf samedi 20 septembre 2025.

Fête du Golf

Golf de Barthe Tombebœuf Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

13h30 compétition du Président

19h soirée musicale animée par Moon dog (reprises pop-rock internationales)

Restauration sur place.

Réservation préalable.

Golf de Barthe Tombebœuf 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 83 31 samantha@golfdebarthe.com

English : Fête du Golf

Golf lessons, night market and evening entertainment by the ?Ze Bus? band!

Catering on site.

Prior booking required.

German : Fête du Golf

Einführung in den Golfsport, Nachtmarkt und Abendunterhaltung mit der Gruppe Ze Bus?

Verpflegung vor Ort.

Vorherige Reservierung.

Italiano :

13.30 Concorso del Presidente

ore 19.00 Serata musicale con Moon Dog (cover pop-rock internazionali)

Ristorazione in loco.

È necessaria la prenotazione.

Espanol : Fête du Golf

Clases de golf, mercado nocturno y entretenimiento nocturno a cargo del grupo Ze Bus

Catering in situ.

Se requiere reserva previa.

