Fête du Golf Tombebœuf

Fête du Golf

Fête du Golf Tombebœuf samedi 20 septembre 2025.

Golf de Barthe Tombebœuf Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20

Date(s) :
2025-09-20

13h30 compétition du Président
19h soirée musicale animée par Moon dog (reprises pop-rock internationales)
Restauration sur place.
Réservation préalable.
Golf de Barthe Tombebœuf 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 83 31  samantha@golfdebarthe.com

English : Fête du Golf

Golf lessons, night market and evening entertainment by the ?Ze Bus? band!
Catering on site.
Prior booking required.

German : Fête du Golf

Einführung in den Golfsport, Nachtmarkt und Abendunterhaltung mit der Gruppe Ze Bus?
Verpflegung vor Ort.
Vorherige Reservierung.

Italiano :

13.30 Concorso del Presidente
ore 19.00 Serata musicale con Moon Dog (cover pop-rock internazionali)
Ristorazione in loco.
È necessaria la prenotazione.

Espanol : Fête du Golf

Clases de golf, mercado nocturno y entretenimiento nocturno a cargo del grupo Ze Bus
Catering in situ.
Se requiere reserva previa.

L’événement Fête du Golf Tombebœuf a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Lot-et-Tolzac