Fête du Golf Tombebœuf
Fête du Golf Tombebœuf samedi 20 septembre 2025.
Fête du Golf
Golf de Barthe Tombebœuf Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
13h30 compétition du Président
19h soirée musicale animée par Moon dog (reprises pop-rock internationales)
Restauration sur place.
Réservation préalable.
13h30 compétition du Président
19h soirée musicale animée par Moon dog (reprises pop-rock internationales)
Restauration sur place.
Réservation préalable. .
Golf de Barthe Tombebœuf 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 83 31 samantha@golfdebarthe.com
English : Fête du Golf
Golf lessons, night market and evening entertainment by the ?Ze Bus? band!
Catering on site.
Prior booking required.
German : Fête du Golf
Einführung in den Golfsport, Nachtmarkt und Abendunterhaltung mit der Gruppe Ze Bus?
Verpflegung vor Ort.
Vorherige Reservierung.
Italiano :
13.30 Concorso del Presidente
ore 19.00 Serata musicale con Moon Dog (cover pop-rock internazionali)
Ristorazione in loco.
È necessaria la prenotazione.
Espanol : Fête du Golf
Clases de golf, mercado nocturno y entretenimiento nocturno a cargo del grupo Ze Bus
Catering in situ.
Se requiere reserva previa.
L’événement Fête du Golf Tombebœuf a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Lot-et-Tolzac