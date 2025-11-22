Fête du goût au Tourny Le Tourny Montignac-Lascaux

Fête du goût au Tourny

Le Tourny 34 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux Dordogne

Réservation conseillée. 24€

Venez célébrer les saveurs du Périgord autour d’un menu 100% terroir.

Au menu

Velouté de courge

Mique et petit salé

Fromage et salade

Miassou maison

Un repas gourmand, réconfortant et typiquement d’ici.

Venez partager un bon moment autour des saveurs authentiques de notre région.

Réservation conseillée ! .

Le Tourny 34 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 59 13 21

English : Fête du goût au Tourny

12h. Come and celebrate the flavors of Périgord with a 100% local menu (velouté de courge, mique et petit salé, cheese and salad, miassou maison). Reservations recommended. 24?

German : Fête du goût au Tourny

12h. Feiern Sie die Aromen des Périgord bei einem Menü, das zu 100 % aus der Region stammt (Kürbiscremesuppe, Hecht und kleine Salate, Käse und Salat, hausgemachtes Miassou. Eine Reservierung wird empfohlen. 24?

Italiano :

12h. Venite a celebrare i sapori del Périgord con un menu 100% locale (vellutata di zucca, mique e petit salé, formaggio e insalata, miassou fatto in casa). Si consiglia la prenotazione. 24?

Espanol : Fête du goût au Tourny

12h. Venga a celebrar los sabores del Périgord con un menú 100% local (sopa de calabaza aterciopelada, mique y petit salé, queso y ensalada, miassou casero). Se recomienda reservar. 24?

