Fête du goût et de l’artisanat Saint-Aubin-sur-Mer

Fête du goût et de l’artisanat Saint-Aubin-sur-Mer samedi 19 juillet 2025.

Fête du goût et de l’artisanat

parking de la plage Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 10:00:00

fin : 2025-07-19 18:00:00

Date(s) :

2025-07-19

La Fête du Goût et de l’Artisanat est une belle occasion de rencontrer des artisans et producteurs locaux passionnés, et de découvrir la richesse de notre terroir et de leurs savoir-faire. Un rendez-vous authentique qui met à l’honneur les talents de notre territoire.

RDV toute la journée sur le parking de la plage.

Accès libre

La Fête du Goût et de l’Artisanat est une belle occasion de rencontrer des artisans et producteurs locaux passionnés, et de découvrir la richesse de notre terroir et de leurs savoir-faire. Un rendez-vous authentique qui met à l’honneur les talents de notre territoire.

RDV toute la journée sur le parking de la plage.

Accès libre .

parking de la plage Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 30 50 54 32 staubinpassion@saintaubinsurmer76.fr

English : Fête du goût et de l’artisanat

The Fête du Goût et de l’Artisanat is a wonderful opportunity to meet passionate local craftsmen and producers, and discover the richness of our terroir and their know-how. An authentic event that showcases the talents of our region.

Meet all day at the beach parking lot.

Free access

German :

Die Fête du Goût et de l’Artisanat ist eine gute Gelegenheit, leidenschaftliche lokale Handwerker und Produzenten zu treffen und den Reichtum unserer Region und ihr Know-how zu entdecken. Ein authentisches Treffen, bei dem die Talente unserer Region geehrt werden.

RDV den ganzen Tag über auf dem Parkplatz am Strand.

Freier Zugang

Italiano :

La Fête du Goût et de l’Artisanat è una grande opportunità per incontrare artigiani e produttori locali appassionati e per scoprire la ricchezza del nostro terroir e le loro abilità. È un evento autentico che mette in mostra i talenti della nostra regione.

Appuntamento tutto il giorno al parcheggio della spiaggia.

Accesso libero

Espanol :

La Fête du Goût et de l’Artisanat es una gran oportunidad para conocer a artesanos y productores locales apasionados y descubrir la riqueza de nuestro terruño y sus habilidades. Es un acontecimiento auténtico que muestra el talento de nuestra región.

Cita todo el día en el aparcamiento de la playa.

Acceso gratuito

L’événement Fête du goût et de l’artisanat Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre