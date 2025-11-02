FÊTE DU GRAIN AU PAIN Antrenas
FÊTE DU GRAIN AU PAIN Antrenas dimanche 2 novembre 2025.
FÊTE DU GRAIN AU PAIN
Ferme équestre du Mazel Antrenas Lozère
Tarif : 13 – 13 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-11-02
Fête du grain au pain à la ferme équestre du Mazel
Au programme
6h30 Pétrissage du pain
8h30 Visite de l’arche de Noé
10h Présentation des machines
11h Cuisson du pain au four banal
14h Battage à l’ancienne; triage et mouture du blé; balade à poneys; musée de l’outillage agricole ancien
Repas fermier Charcuterie, saucisse grillée et truffade, fromage et yaourt
Vente de produits de la ferme et de pain cuit au four banal .
Ferme équestre du Mazel Antrenas 48100 Lozère Occitanie +33 6 81 06 91 09
English :
From grain to bread at the Mazel equestrian farm
Program:
6:30 am Bread kneading
8:30 am Visit Noah’s Ark
10am Presentation of the machines
11am Bread baking in the communal oven
2pm Old-fashioned threshing; wheat sorting and milling; pony rides; museum of antique farm implements
Farm meal: cold meats, grilled sausage and truffade, cheese and yoghurt
Product sales
German :
Fest vom Korn zum Brot auf dem Reiterhof Le Mazel
Auf dem Programm stehen:
6.30 Uhr Kneten von Brot
8.30 Uhr Besuch der Arche Noah
10 Uhr Vorstellung der Maschinen
11 Uhr Brotbacken im Bannofen
14 Uhr Dreschen nach alter Tradition; Sortieren und Mahlen des Weizens; Ponyreiten; Museum für alte landwirtschaftliche Geräte
Bauernmahlzeit: Wurstwaren, gegrillte Wurst und Trüffel, Käse und Joghurt
Verkauf von Produkten
Italiano :
Dal grano al pane nella fattoria equestre di Mazel
In programma:
6.30 Impasto del pane
8.30 Visita all’Arca di Noè
10.00 Presentazione delle macchine
ore 11 Cottura del pane nel forno comune
14.00 Trebbiatura all’antica; cernita e macinazione del grano; passeggiate con i pony; museo degli attrezzi agricoli antichi
Pasto della fattoria: salumi, salsiccia e tartufo alla griglia, formaggio e yogurt
Vendita di prodotti
Espanol :
Del grano al pan en la granja ecuestre de Mazel
En el programa:
6.30 h Amasado de pan
8.30 h Visita al Arca de Noé
10.00 h Presentación de las máquinas
11.00 h Cocción del pan en el horno común
14.00 h Trilla a la antigua usanza; clasificación y molienda del trigo; paseos en poni; museo de herramientas agrícolas antiguas
Comida en la granja: embutidos, salchicha y trufa a la parrilla, queso y yogur
Venta de productos
L’événement FÊTE DU GRAIN AU PAIN Antrenas a été mis à jour le 2025-10-23 par 48-OT Gévaudan Destination