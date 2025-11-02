FÊTE DU GRAIN AU PAIN Antrenas

FÊTE DU GRAIN AU PAIN

Ferme équestre du Mazel Antrenas Lozère

Tarif : 13 – 13 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Fête du grain au pain à la ferme équestre du Mazel

Au programme

6h30 Pétrissage du pain

8h30 Visite de l’arche de Noé

10h Présentation des machines

11h Cuisson du pain au four banal

14h Battage à l’ancienne; triage et mouture du blé; balade à poneys; musée de l’outillage agricole ancien

Repas fermier Charcuterie, saucisse grillée et truffade, fromage et yaourt

Vente de produits de la ferme et de pain cuit au four banal .

Ferme équestre du Mazel Antrenas 48100 Lozère Occitanie +33 6 81 06 91 09

English :

From grain to bread at the Mazel equestrian farm

Program:

6:30 am Bread kneading

8:30 am Visit Noah’s Ark

10am Presentation of the machines

11am Bread baking in the communal oven

2pm Old-fashioned threshing; wheat sorting and milling; pony rides; museum of antique farm implements

Farm meal: cold meats, grilled sausage and truffade, cheese and yoghurt

Product sales

German :

Fest vom Korn zum Brot auf dem Reiterhof Le Mazel

Auf dem Programm stehen:

6.30 Uhr Kneten von Brot

8.30 Uhr Besuch der Arche Noah

10 Uhr Vorstellung der Maschinen

11 Uhr Brotbacken im Bannofen

14 Uhr Dreschen nach alter Tradition; Sortieren und Mahlen des Weizens; Ponyreiten; Museum für alte landwirtschaftliche Geräte

Bauernmahlzeit: Wurstwaren, gegrillte Wurst und Trüffel, Käse und Joghurt

Verkauf von Produkten

Italiano :

Dal grano al pane nella fattoria equestre di Mazel

In programma:

6.30 Impasto del pane

8.30 Visita all’Arca di Noè

10.00 Presentazione delle macchine

ore 11 Cottura del pane nel forno comune

14.00 Trebbiatura all’antica; cernita e macinazione del grano; passeggiate con i pony; museo degli attrezzi agricoli antichi

Pasto della fattoria: salumi, salsiccia e tartufo alla griglia, formaggio e yogurt

Vendita di prodotti

Espanol :

Del grano al pan en la granja ecuestre de Mazel

En el programa:

6.30 h Amasado de pan

8.30 h Visita al Arca de Noé

10.00 h Presentación de las máquinas

11.00 h Cocción del pan en el horno común

14.00 h Trilla a la antigua usanza; clasificación y molienda del trigo; paseos en poni; museo de herramientas agrícolas antiguas

Comida en la granja: embutidos, salchicha y trufa a la parrilla, queso y yogur

Venta de productos

