Fête du Grand Couvert, Grand Couveert, Saint-Hilaire-sous-Charlieu

Fête du Grand Couvert Dimanche 28 juin, 10h00 Grand Couveert Loire

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Visite du Grand Couvert (cathédrale de bois), démonstrations de métiers anciens (vannerie, souffleur de verre, cordier, caligraphie, dentellière, vitraux, remouleur, céramique, crin de cheval …).

Fabrication et cuisson dans le four à bois de pains, brioches et pâtés aux pommes (à la vente). Fabrication de beurre à la barate (à la vente).

Repas campagnard et buvette.

Grand Couveert Chemin du Grand Couvert, 42190 Saint-Hilaire-sous-Charlieu Saint-Hilaire-sous-Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100064224045877 »}]

Faire découvrir le bâtiment (1850) et les sentiers. Démonstrations des métiers anciens. Cuisson de pains, brioches et pâtés aux pommes dans le four à bois. Fabrication de beurre à la barrâtes. visite Grand Couvert

Didier LACHIZE