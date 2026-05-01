Dorres

FÊTE DU GRANIT

Dorres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 17:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Fête du granit: balade historique à 17h30, concerts à partir de 20h30 à la salle des fêtes (entrée gratuite) Les Kiosques et Bertrand Trebaol en 1ère partie. Buvette et restauration à partir de 18h30.

Un village! Un savoir-faire! Une fête inoubli…

.

Dorres 66760 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 60 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fête du granit: historical walk at 5:30pm, concerts from 8:30pm at the village hall (free admission) Les Kiosques and Bertrand Trebaol in 1st part. Refreshments and food from 6.30pm.

A village! A know-how! An unforgettable festival…

L’événement FÊTE DU GRANIT Dorres a été mis à jour le 2026-05-02 par OTC PYRENEES CERDAGNE