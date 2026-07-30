UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Val d'Arcomie

Fête du Granite Val d’Arcomie

samedi 19 septembre 2026 · Val d'Arcomie

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Saint Just
Ville
15320 Val d'Arcomie
Département
Cantal
Tarif

Val d’Arcomie

Fête du Granite

Saint Just Val d’Arcomie Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

L’association Granite et Patrimoines vous invite à découvrir les métiers de la pierre à travers des animations lors de la fête du Granite.
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Saint Just Val d’Arcomie 15320 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 84 11 09 28  graniteetpatrimoines@gmail.com

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English :

The Granite and Heritage Association invites you to discover stone-related trades through various activities at the Granite Festival.

L’événement Fête du Granite Val d’Arcomie a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour