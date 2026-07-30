Informations pratiques

Val d’Arcomie

Fête du Granite

Saint Just Val d’Arcomie Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

L’association Granite et Patrimoines vous invite à découvrir les métiers de la pierre à travers des animations lors de la fête du Granite.

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Saint Just Val d’Arcomie 15320 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 84 11 09 28 graniteetpatrimoines@gmail.com

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English :

The Granite and Heritage Association invites you to discover stone-related trades through various activities at the Granite Festival.

L’événement Fête du Granite Val d’Arcomie a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour