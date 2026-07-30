Fête du Granite Val d’Arcomie
samedi 19 septembre 2026 · Val d'Arcomie
Informations pratiques
Val d’Arcomie
Fête du Granite
Saint Just Val d’Arcomie Cantal
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
L’association Granite et Patrimoines vous invite à découvrir les métiers de la pierre à travers des animations lors de la fête du Granite.
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Saint Just Val d’Arcomie 15320 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 84 11 09 28 graniteetpatrimoines@gmail.com
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English :
The Granite and Heritage Association invites you to discover stone-related trades through various activities at the Granite Festival.
L’événement Fête du Granite Val d’Arcomie a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour