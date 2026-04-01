Lacq

Fête du Hameau d’Audéjos

Salle du vieux chêne Lacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Accueil et café offert

10h Début des jeux

12h Apéritif et repas

13h30 Reprise des jeux

16h30 Goûter et remise des coupes

18h Messe à l’église du Hameau

19h Dépôt de gerbes au Monument aux Morts

19h30 Apéritif offert par le comité

20h30 Repas des fêtes

23h Soirée dansante animée par le groupe Say Yes .

Salle du vieux chêne Lacq 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 21 35 29

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English : Fête du Hameau d’Audéjos

L’événement Fête du Hameau d’Audéjos Lacq a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Coeur de Béarn