Fête du Hameau d’Audéjos Lacq
Fête du Hameau d’Audéjos Lacq samedi 25 avril 2026.
Lacq
Fête du Hameau d’Audéjos
Salle du vieux chêne Lacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Accueil et café offert
10h Début des jeux
12h Apéritif et repas
13h30 Reprise des jeux
16h30 Goûter et remise des coupes
18h Messe à l’église du Hameau
19h Dépôt de gerbes au Monument aux Morts
19h30 Apéritif offert par le comité
20h30 Repas des fêtes
23h Soirée dansante animée par le groupe Say Yes .
Salle du vieux chêne Lacq 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 21 35 29
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English : Fête du Hameau d’Audéjos
L’événement Fête du Hameau d’Audéjos Lacq a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Coeur de Béarn
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