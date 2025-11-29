FÊTE DU HARENG Projection du documentaire “La Pêche hareng” Fécamp

Les Pêcheries, musée de Fécamp Fécamp Seine-Maritime

Début : 2025-11-29 14:30:00

fin : 2025-11-29 16:00:00

2025-11-29

Dans le cadre de la fête du hareng 2025

“ ̂ ”

1929, en présence d’Arnaud Lemarchand, en partenariat avec l’École Municipale d’Arts Plastiques.

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles .

Les Pêcheries, musée de Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 28 31 99

English : FÊTE DU HARENG Projection du documentaire “La Pêche hareng”

