FÊTE DU HARENG Visite de la Criée Fécamp

FÊTE DU HARENG Visite de la Criée

Quai Joseph Duhamel Fécamp Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 11:00:00

fin : 2025-11-30 12:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Lors de la Fête du Hareng, plongez dans l’univers fascinant de la criée de Fécamp, véritable carrefour entre pêcheurs et acheteurs. Ce lieu emblématique vous ouvre ses portes pour une immersion dans les coulisses du marché de gros.

La criée de Fécamp est le point névralgique des échanges maritimes de la région. Ici, près de 88 bateaux côtiers débarquent chaque jour poissons, coquillages et crustacés, qui sont triés et vendus aux enchères. Cet endroit animé assure la transparence des transactions, permettant aux acheteurs — poissonniers, mareyeurs, restaurateurs — de se fournir en produits de la mer frais et de qualité.

Venez découvrir un lieu authentique qui façonne l’économie maritime locale et la culture normande, un passage incontournable pour comprendre la filière pêche de Fécamp.

Réservation obligatoire Places limitées .

Quai Joseph Duhamel Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 29 73 33 contact@crieecotedalbatre.fr

