FÊTE DU HARENG Visites guidées des vestiaires des filetières et du bureau de la Direction Fécamp samedi 29 novembre 2025.

Les Pêcheries, musée de Fécamp Fécamp Seine-Maritime

Dans le cadre de la fête du hareng 2025

Samedi 29 et dimanche 30 novembre à 11h, 15h30 et 16h30.

Gratuit, sur réservation au 02 35 28 31 99

Avec les guides du service Archives-Patrimoine .

Les Pêcheries, musée de Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 28 31 99

